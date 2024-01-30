Более 200 домов расселили по программе реновации в Москве в прошлом году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Свыше 200 домов расселили по программе реновации в Москве в 2023 году, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города.

"В Москве за 2023 год по программе реновации расселили 210 жилых домов во всех административных округах. Новые квартиры получили более 40 тыс. жителей", - говорится в сообщении со ссылкой на главу ведомства Сергея Лёвкина.

По его словам, всего с начала реализации программы расселили 573 жилых здания, 51 дом из числа расселенных в прошлом году уже демонтировали. На месте снесенных домов возводятся 72 новостройки, добавил Лёвкин.

Строительство реновационного дома со ступенчатыми фасадами завершили в Перово, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса. Он рассчитан на 152 квартиры, две из которых оборудованы для маломобильных граждан.

Программу реновации жилищного фонда Москвы утвердили в августе 2017 года. В рамках нее новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице расселят 5 175 домов. Для реализации программы подобраны 602 "стартовые" площадки общей мощностью 9,9 млн кв.м. За 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.