В Москве в ночь на вторник ожидается рекордно низкое атмосферное давление

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на вторник прогнозируется рекордно низкое для 26 декабря атмосферное давление, оно упадет ниже 728 мм ртутного столба, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Минимальное давление 26 декабря было 728,4 мм. С вероятностью 99% давление будет заметно ниже для этого дня. Давление будет экстремально низким", - сказал он.

Давление упадет, поскольку над европейской частью России и над Уралом проходит обширный циклон.