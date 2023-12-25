Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Небольшой снег и плюсовая температура ожидаются в Москве на Новый год

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Температура в диапазоне от -4 до +1 градуса прогнозируется в Москве 31 декабря и 1 января, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также ожидается небольшой снег, сказал он.

При этом, Вильфанд отметил, что прогноз может быть скорректирован.

"Если встречать Новый год где-нибудь во дворе, в пригороде, это просто чудо-погода - мягкая, комфортная", - добавил он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на топливо на АЗС Москвы продолжили активный рост

Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

В Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

В Москве вновь отказались от фейерверков на Новый год

В Москве вновь отказались от фейерверков на Новый год

Власти Москвы предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках

Власти Москвы предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках

В Москве начали работать елочные базары

В РФ хотят запретить иноагентам занимать должности депутатов законодательных органов в регионах

В РФ хотят запретить иноагентам занимать должности депутатов законодательных органов в регионах

Синоптики ожидают, что оттепель в Москве сохранится до конца недели

Синоптики ожидают, что оттепель в Москве сохранится до конца недели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });