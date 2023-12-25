Небольшой снег и плюсовая температура ожидаются в Москве на Новый год

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Температура в диапазоне от -4 до +1 градуса прогнозируется в Москве 31 декабря и 1 января, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также ожидается небольшой снег, сказал он.

При этом, Вильфанд отметил, что прогноз может быть скорректирован.

"Если встречать Новый год где-нибудь во дворе, в пригороде, это просто чудо-погода - мягкая, комфортная", - добавил он.