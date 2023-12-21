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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Проезд по МСД теперь можно оплатить через СБП

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Для оплаты проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) теперь можно использовать Систему быстрых платежей (СБП). Оплатить проезд можно на сайте МСД, отсканировав QR-код, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Его слова приводит телеграм-канал столичного департамента транспорта.

В числе других способов оплаты приложение "Парковки России", транспондер и внешние сервисы.

В дептрансе напомнили, что для авто с номерами Москвы и области, такси с разрешением на перевозки по столичному региону и городского транспорта проезд по МСД бесплатный.

МСД Максим Ликсутов Москва дептранс
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