В Москве с 2017 года на дорогах стало на 40% меньше грузовиков

Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На дорогах Москвы с 2017 года количество грузовиков сократилось почти на 40%, сообщил на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2017 году, по его данным, по Москве ездило 253 тысячи грузовиков в сутки, сейчас их осталось 140 тысяч. При этом количество перевозимых грузов выросло почти на 20%.

По его словам, это сокращение стало возможно благодаря контролю за движением грузовиков в городе и открытию ЦКАД.

На этой же пресс-конференции Ликсутов отметил, что за год поток личного транспорта в городе снизился на 5%, что привело к уменьшению заторов на отдельных участках дорог на 25-30%.