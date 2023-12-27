В Москве в 2023 году поток личного транспорта на дорогах сократился на 5%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Поток личного транспорта на дорогах Москвы снизился в 2023 году на 5%, что привело к уменьшению заторов на отдельных участках дорог на 25-30%, сообщил на пресс-конференции заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Могу сказать, что эти 5%, в общем-то небольшая цифра, но она кардинально улучшила ситуацию на дорогах", - отметил он.

Благодаря уменьшению потока автомобилей, улучшилась ситуация с городским транспортом, а число заторов снизилось почти на 25%, а на отдельных участках дорог на 30%, добавил Ликсутов.