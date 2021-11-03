Власти Москвы заверили, что круглосуточные пропуска для грузовиков не подстегнут цены

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пропуск на круглосуточный въезд в Москву будет необходим грузовикам массой более 3,5 тонн с 1 января, вступление в силу нового правила не повлечет за собой рост цен на продукты, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Нет (на вопрос, изменятся ли цены на товары в связи со вступлением в силу новых правил - ИФ). Новые правила коснутся только транзитных грузовиков, у которых нет конечной точки в Москве. По Москве должны ездить только грузовики, которые обслуживают город", - говорится в сообщении.

С 1 января 2022 года грузовикам свыше 3,5 тонн для проезда по Москве и днем, и ночью будет необходим пропуск. Сейчас в ночное время пропуск не нужен.

Обязательным требованием для получения пропуска является регистрация в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС). Подробно ознакомиться с этой системой можно на сайте mos.ru.