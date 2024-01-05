В Москве к началу рабочей недели потеплеет до минус 5

Однако, по прогнозам, к старому Новому году снова похолодает

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Потепление придет в Москву в начале рабочей недели, температура поднимется до минус 5 градусов, но к следующим выходным прогнозируется новое похолодание, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник начнется небольшое изменение (погоды), воздушные массы изменят циркуляцию и будут поступать с запада. Ночь еще холодная, температура минус 20 - минус 15 градусов, а днем - от минус 8 до минус 3. Но такая температура примерно на 5 градусов ниже нормы", - рассказал он.

Вильфанд уточнил, что в последующие дни в столичном регионе также будет "более мягкая погода", по сравнению с первой неделей года: в среду и в четверг ночные температуры прогнозируются в диапазоне от минус 12 до минус 7, днем - минус 10 - минус 5. Однако, небольшое потепление продлится недолго.

Как отметил синоптик, "ближе к старому Новому году опять понижение температуры - не такое сильное, но все равно понижение".