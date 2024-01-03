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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Температуру батарей в Москве подняли до максимума из-за морозов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за аномальных холодов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, до 7 января включительно в столичном регионе сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха может опускаться ниже минус 25 градусов. В связи с этим, согласно регламентам, в воскресенье было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления", - сказал Бирюков журналистам в среду.

"В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - отметил он.

По его словам, изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время.

"Технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления. Это сложная, поэтапная процедура, она проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб, которые руководствуются показателями температурных датчиков", - сказал заммэра.

Москва
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