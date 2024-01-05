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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В рождественскую ночь температура воздуха в Москве понизится до минус 28

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Морозное Рождество прогнозируется в Москве, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено штормовое предупреждение о том, что в Москве и в Московской области с 6 по 8 января будет аномально холодная погода, аномалии температуры в Москве будут в диапазоне от 8 до 15 градусов ниже нормы", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в субботу температура в Москве повысится, ночью прогнозируется минус 22 - минус 20, днем будет около минус 17 - минус 15 градусов.

"В Рождество значительное понижение температуры - ночью минус 25 - минус 23, по области до минус 28, днем минус 20 - минус 18, по области до минус 23. Существенно не изменится температура в понедельник, ночью минус 26 - минус 24, днём минус 18 - минус 16 градусов", - сказал он.

При этом, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, самые холодные ночи в Москве уже прошли.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд Рождество
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