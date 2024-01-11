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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Москве наблюдали зимнюю грозу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе днем в четверг прошла зимняя гроза - крайне редкое явление, возникшее из-за быстро приближающегося к Москве циклона и прохождения холодного фронта, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Грозовая деятельность обычно начинает наблюдаться в Москве и Подмосковье во второй половине мая, также она характерна для лета, так как именно летом наблюдается процесс конвекции - перенос воздушных масс, насыщенных влагой, от поверхности земли в более высокие слои. Зимой же преобладает перемещение воздуха вдоль земли, и конвекция не наблюдается, отметил эксперт.

"Но иногда возникают необычные процессы, которые осуществляют вынужденную конвекцию, этот процесс наблюдался сегодня", - сказал Вильфанд.

Утром в четверг в столичном регионе было около нуля градусов. Однако затем к столице стал приближаться циклон, в котором "хорошо выраженный холодный фронт", именно он стал замещать теплый воздух, рассказал ученый.

"Циклон двигался быстро, холодный фронт тоже, со скоростью около 60 км/ч, что бывает крайне редко. Если холодный фронт перемещается с большой скоростью, то он выдавливает теплый воздух. А куда он может их (теплые массы - ИФ) выдавливать? Вверх. И получается вынужденная конвекция. И это обусловило настоящую грозовую деятельность, которая была в Балашихе и в Красногорске", - сказал Вильфанд.

"Это очень редкое явление. Оно никаких негативных последствий не принесло, но необычно - снег летит и гроза", - добавил он.

В ближайшие три дня в столичном регионе ожидается значительное усиление морозов. В Москве в связи с этим повысили температуру в системе центрального отопления.

Подмосковье Гидрометцентр Красногорск Роман Вильфанд Москва Балашиха
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