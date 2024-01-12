До 30 градусов мороза ожидается в Москве в ночь на субботу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Температура в столице в ночь с пятницы на субботу и утром завтрашнего дня, как ожидается, понизится до 30 градусов мороза, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно экстренному предупреждению метеорологов, в ночь на субботу, 13 января, и в утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме", - сообщил он.

"Под особым контролем - функционирование систем жизнеобеспечения. На круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения", - добавил вице-мэр столицы.

Температуры теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении, сообщили в московском комплексе городского хозяйства.