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Началась реставрация дома Мельникова в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Стартовали реставрационные работы в доме архитектора Константина Мельникова в центре Москвы, построенном в 1927-1929 годах, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Началась реставрация одноквартирного жилого дома, который мастер конструктивизма Константин Мельников построил для себя и своих близких. Объект культурного наследия федерального значения находится в Кривоарбатском переулке. Сейчас специалисты устанавливают леса, после чего начнут полномасштабные работы", - говорится в сообщении.

В департаменте культурного наследия города уточнили, что основной этап займет не менее двух лет, за которые реставраторы проведут работы, затрагивающие кровлю, фасад, мембранные межэтажные перекрытия и интерьеры. Кроме того, они восстановят витраж, деревянные рамы окон, вернут вертикальную планировку участка и исторический сад.

Проект реставрации насчитывает 40 томов. Специалисты изучили архивные материалы, фотографии и дневники Мельникова 1920-х годов, создали точную 3D-модель здания и провели обмеры, исследуя каждый его элемент, типы дефектов и их важность с точки зрения безопасной эксплуатации.

Архитектор спроектировал дом так, чтобы жилое пространство гармонично сочеталось с мастерской. Результатом стали два встроенных друг в друга цилиндра, рассказали в Мосгорнаследии. На первом этаже размещалась кухня, на втором - гостиная, а на последнем - мастерская с террасой. В условиях острой нехватки материалов Мельников использовал кирпичную кладку сеткой, заполнив ее множеством шестиугольных окон. В перекрытиях - тес, уложенный на ребро.

Специалистам предстоит расчистить красочный слой, заделать трещины кирпичной кладки и отреставрировать надпись "Константин Мельников архитектор" над витражом на главном фасаде, заново покрасить стены. Также они приведут в порядок систему наружного водоотведения, отливы, отмостку, кровлю большого и малого цилиндров. Окна очистят от поздних красочных слоев до древесины, рамы обработают специальными составами, треснувшие стекла заменят.

В интерьерах дома восстановят штукатурку стен и перегородок, отремонтируют и укрепят стропильные и чердачные конструкции, отреставрируют лестницы и витражи. Цветовую гамму сохранят такой же, какой ее задумывал в своих проектах Мельников, подчеркнули в Мосгорнаследии.

Константин Мельников Москва Мосгорнаследие
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