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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Сильный снегопад прогнозируется в Москве в четверг и пятницу

Сильный снегопад прогнозируется в Москве в четверг и пятницу
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Снег будет идти в Москве в течение всей недели, наиболее сильный снегопад прогнозируется в четверг и пятницу, всего за неделю выпадет около 40% месячной нормы осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта неделя будет снежная, это действительно так. До 18 января количество выпавших осадков будет от 2 до 5 мм, а вот 18 и 19 января, в эти два дня, прогнозируются заметные снегопады, превышающие по интенсивности предыдущие дни, выпадет от 10 до 15 мм осадков", - сказал Вильфанд в понедельник.

Он уточнил, что общее число выпавших за неделю осадков составит примерно 40% от месячной нормы, которая для января составляет 53 мм.

Кроме того, по прогнозам, в четверг прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, что приведет к метели.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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