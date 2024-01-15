Сильный снегопад прогнозируется в Москве в четверг и пятницу

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Снег будет идти в Москве в течение всей недели, наиболее сильный снегопад прогнозируется в четверг и пятницу, всего за неделю выпадет около 40% месячной нормы осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта неделя будет снежная, это действительно так. До 18 января количество выпавших осадков будет от 2 до 5 мм, а вот 18 и 19 января, в эти два дня, прогнозируются заметные снегопады, превышающие по интенсивности предыдущие дни, выпадет от 10 до 15 мм осадков", - сказал Вильфанд в понедельник.

Он уточнил, что общее число выпавших за неделю осадков составит примерно 40% от месячной нормы, которая для января составляет 53 мм.

Кроме того, по прогнозам, в четверг прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, что приведет к метели.