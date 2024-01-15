Снегопад в Москве продлится до вечера понедельника

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве с утра идет снег, и, по прогнозу синоптиков, снегопад продлится до вечера понедельника, предупредил городской Департамент транспорта.

По словам чиновников, общественный транспорт работает штатно. Автомобилистам они советуют пересесть на городской транспорт, либо выезжать до 17:00 или после 20:00, чтобы не попасть в заторы.

"Наземный транспорт быстрее передвигается по выделенным полосам, МЦК, МЦД и метро работают штатно", - говорится в сообщении.

Интенсивное движение днем в понедельник наблюдается на внешней стороне ТТК в районе Автозаводского моста, Рязанском проспекте по направлению в центр в районе Карачаровской эстакады и на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов. Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Ленинградском мосту по направлению в область, а также на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов.