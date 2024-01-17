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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Столичных автомобилистов предупредили о снегопаде в среду и четверг

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт в среду и четверг из-за ожидаемого снегопада.

Ссылаясь на данные Центра организации дорожного движения, Дептранс сообщил, что снег в городе идет местами с утра среды и снегопад ожидается в четверг. Локальные затруднения к 10:30 среды наблюдались на Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте и проспекте Мира.

"Во второй половине дня ожидаются затруднения движения на Ленинградском, Ярославском и шоссе Энтузиастов, а также на ТТК в районе улицы Сущевский Вал", - говорится в сообщении.

Вечером автомобилистам советуют выезжать или до 17:00 или после 20:00.

Дептранс Москва ЦОДД
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