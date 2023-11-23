Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление фейков об СВО

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в административном правонарушении, выразившемся в отказе удалить фейки о спецоперации на Украине.

"Назначить в отношении Google LLC административный штраф в размере 4 млн рублей", - огласила решение судья Марина Орлова.

Google признана виновной в непринятии мер по удалению информации, запрещенной в РФ (ст. 13.41 КоАП РФ).

По данным суда, претензии Роскомнадзора к Google связаны с отказом компании удалять запрещенную в РФ информацию. В частности, речь идет о распространении на YouTube недостоверной информации о спецоперации на Украине, направленной на дискредитацию российских военнослужащих.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.