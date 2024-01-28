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Вечерние спектакли в Театре Сатиры отменены из-за произошедшего пожара

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Спектакли, показ которых должен был состояться вечером в воскресенье в Театре Сатиры, отменены, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

"В связи с продолжающимися работами МЧС на крыше Театра сатиры и для обеспечения безопасности зрителей принято решение об отмене сегодняшних вечерних спектаклей", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что "информация о проведении последующих спектаклей будет сообщена позже".

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Вечером в театре должны были пройти показы двух спектаклей: "Невольницы" на Основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры".

Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время, добавили в департаменте.

Пожар возник в воскресенье на крыше здания театра, площадь возгорания достигла 250 кв. м. Спектакль, который должен был состояться в 12:00, отметили. Из здания были эвакуированы 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящий момент, как сообщили в МЧС РФ, пожар на крыше ликвидирован.

Москва Театр Сатиры
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