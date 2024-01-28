Движение в районе Театра Сатиры восстановлено после ликвидации пожара

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - После ликвидации пожара в Театре Сатиры движение в районе полностью восстановлено, сообщил столичный дептранс в своем телеграм-канале.

Пожар возник в воскресенье на крыше здания театра, площадь возгорания достигла 250 кв. м. Из здания были эвакуированы 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожарные ликвидировали пожар. В связи с возгоранием в театре был перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу на время работы оперативных служб.