Розничные цены на бензин и ДТ в Москве ускорили рост на прошлой неделе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Средневзвешенные розничные цены на бензин и дизельное топливо в столице на минувшей неделе значительно ускорили рост, увеличившись более чем на 20 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В частности, средняя цена Аи-92 в Москве выросла на 22 копейки, до 51,38 руб./л, Аи-95 - на 23 коп., до 57 руб./л, дизтопливо - на 24 коп., до 63,61 руб./л.

Динамика по всем видам топлива обусловлена ростом цен на четырех сетях АЗС: "Роснефти", "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа" (как на заправках, работающих под именем НК, так и под брендом Teboil).