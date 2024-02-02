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ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах РФ

ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах РФ
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в пятницу на конференции "Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации".

"Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. Последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах. По результатам большого комплекса мер, принятых правительством, цены сдерживаются и в розничном, и в оптовом сегментах", - сказал он.

Ранее ФАС заявила, что в настоящее время ряд нефтяных компаний не в полном объеме выполняет рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже.

"Минэнерго России ежемесячно доводит до нефтяных компаний рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже. Однако в настоящее время ряд ВИНК не выполняет их в полном объеме, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах", - говорилось в сообщении ФАС.

Ведомство напомнило об ответственности за несоблюдение критериев на фоне увеличившегося спроса на бензин. ФАС намерена вынести проблему для обсуждения на профильном штабе при Минэнерго РФ.

При этом в службе подчеркнули, что обязательные нормативы продаж топлива соблюдают все вертикально интегрированные нефтяные компании.

Максим Шаскольский ФАС Минэнерго РФ
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