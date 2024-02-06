Корь выявлена в одном из кампусов МИРЭА на проспекте Вернадского

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Один из кампусов Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского переведен на дистанционный режим работы до 13 февраля из-за выявленного случая кори, сообщили журналистам в пресс-службе вуза во вторник.

"Кампус на Вернадского, 78 переводится на дистанционную форму обучения. Кампус Вернадского, 86 в обычном режиме.(...) Занятия 9, 10 и 12 февраля 2024 г. будут проводиться исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщили в вузе.

Там добавили, что с 13 февраля занятия проводятся в очном формате согласно расписанию.