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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Корь выявлена в одном из кампусов МИРЭА на проспекте Вернадского

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Один из кампусов Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского переведен на дистанционный режим работы до 13 февраля из-за выявленного случая кори, сообщили журналистам в пресс-службе вуза во вторник.

"Кампус на Вернадского, 78 переводится на дистанционную форму обучения. Кампус Вернадского, 86 в обычном режиме.(...) Занятия 9, 10 и 12 февраля 2024 г. будут проводиться исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщили в вузе.

Там добавили, что с 13 февраля занятия проводятся в очном формате согласно расписанию.

Москва МИРЭА
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