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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Роспотребнадзор предложил провести "подчищающую вакцинацию" против кори и дифтерии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор поручил регионам провести "подчищающую иммунизацию" против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, в том числе среди трудовых мигрантов, не проходивших иммунизацию или не имеющих сведений о прививках, а также привить от дифтерии не менее 95% населения, особое внимание следует обращать на кочующее население, вынужденных переселенцев и мигрантов.

Соответствующие постановления главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Руководителям органов власти в субъектах, отвечающих за сферу охраны здоровья, поручено организовать работу по выявлению детей и взрослых, в том числе среди лиц, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно проживают, а также вынужденных переселенцев и мигрантов, не болевших корью, не получивших прививки против кори или не имеющих сведений о прививках против кори и не включенных в утвержденный на 2023 год план профилактических прививок.

Роспотребнадзор поручил в срок до 20 апреля рассмотреть вопросы организации вакцинации населения и достижения охвата прививками не менее 95% населения, особое внимание следует обращать на кочующее население, вынужденных переселенцев и мигрантов.

Регионам также необходимо принять дополнительные меры по улучшению диагностики и профилактики дифтерии в условиях "рисков завоза дифтерийной инфекции из неблагополучных территорий, предусмотрев выделение финансовых средств на закупку современных диагностических препаратов, в том числе для экспресс-диагностики, и иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунизации".

Роспотребнадзор
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