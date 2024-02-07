Сильный снегопад в Москве продлится до конца дня

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты городских служб столицы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада, который продлится до конца среды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, снегопад продолжится до конца дня, в ближайшие часы интенсивность осадков не снизится. Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке",- сказал Бирюков журналистам.

По его словам, в уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.

Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства просят автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

"Возможны сильные порывы ветра, местами метель. Будьте внимательны на улице в непогоду, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили",- добавили в комплексе.