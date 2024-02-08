Свыше 60% месячной нормы снега выпало в отдельных районах Москвы за полтора дня

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В отдельных районах столицы с 7 по 8 февраля выпало свыше 60% месячной нормы осадков, прирост снега составил до 18-23 см, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности задействованы 150 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы уточнили, что "прирост свежевыпавшего снега за полтора суток в отдельных районах столицы составил свыше 60% месячной нормы".

В 11:00 коммунальная техника приступит к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

"В течение всего светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении комплекса.