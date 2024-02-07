Свыше 10 см осадков выпало в Москве с начала снегопада в среду

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Более 10 см снега выпало в столице с начала снегопада, до пяти часов утра четверга ожидается такое же или большее количество осадков, для уборки привлечены дополнительные силы и средства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Надо сказать, что достаточно сложный период будет в ближайшие три дня. Сегодня при температуре пять-семь градусов минуса идет снег. За сегодняшний день уже выпало более 10 см снега. И мы ожидаем еще до пяти утра приблизительно столько же, а, может быть, больше. При этом понижение температуры будет идти и в завтрашний день, и в последующие дни до минус 20 градусов, а иногда и ниже", - сказал Бирюков в среду.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина приняты дополнительные меры по привлечению сил и средств. "Мы привлекли дополнительно на территории каждого административного округа силы других городских подразделений, увеличили количество необходимой техники. Работы будут вестись в круглосуточном режиме", - сказал заммэра.

"Достаточно сказать, что по одному центру будет привлечено дополнительно около 15 тыс. человек - работников наших инженерных компаний. Они на подобные случаи имеют соответствующие сценарии, планы уборки, кто, какую и где убирает улицу. В рамках таких решений будем вести работу с тем, чтобы по городу транспорт двигался, пешеходы - шли", - отметил он.

Бирюков подчеркнул, что "в течение каких-то восьми часов приходится трижды совершать проходы техники для того, чтобы подметать улицы, перекидывать снег на газонную часть, где это возможно, и, конечно же, возить его утилизировать".

"Будет привлечено примерно 14 тыс. различных видов техники для этой работы. В последнее время мы все чаще применяем малую механизацию, мотоблоки, потому что такая техника значительно сокращает количество рабочих ручной уборки", - сказал глава комплекса городского хозяйства.

Говоря о понижении температуры в столице, Бирюков сообщил, что приняты меры по плавному переходу на подачу повышенной температуры теплоносителя. Эта система регулируется в автоматическом режиме. "И мы следим за тем, чтобы не было резких переходов по подаче тепла", - сказал он.

Ресурсов на обеспечение тепловой и электрической энергии достаточно, заверил заммэра. "Аварийные силы собраны, и при необходимости можем выдвинуть передвижные источники генерации электрической энергии. Есть резервы по переходу на резерв по теплу", - отметил Бирюков.

Он добавил, что по каждому подразделению на каждой территории, в районах, префектурах, в инженерных компаниях созданы условия для обеспечения работающих на территории горячим питанием, поставлены пункты обогрева.

"Хочу попросить москвичей без лишней надобности не выезжать на личном транспорте, строго соблюдать режимы и знаки, которые мы выставляем на период уборки той или другой улицы", - сказал он.

В последующем будет проведена работа по очистке крыш. "Необходимо отметить, что (в городе - ИФ) примерно 17 тыс. с лишним двускатных крыш, где необходимо очистить кровлю от снега. Потом пойдет снова оттепель. И если мы не почистим крыши, то это приведет к образованию наледи, сосулек, что может привести к негативным последствиям", - сказал Бирюков.

"Этот комплекс мероприятий, штаб работает, мэр держит все на личном контроле, соответствующие поручения и указания есть, и мы сейчас работаем над тем, чтобы эти решения выполнить", - заключил чиновник.

Ранее Бирюков сообщил, что сильный снегопад в столице продлится до конца среды.