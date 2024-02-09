Мороз до минус 27 градусов ожидается в предстоящую ночь в Московском регионе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суперхолодная погода прогнозируется в выходные в Москве, температура предстоящей ночью в столичном регионе опустится до минус 27 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Настоящая зима наступила в Москве. Завтра суперхолодная погода, ночные температуры - минус 24 - минус 22, по области до минус 27. Такая температура на 11 градусов ниже нормы. Днем минус 13 - минус 11 градусов", - сказал Вильфанд.

В воскресенье в столичном регионе также будет холодная погода - ночью температура будет от минус 23 до минус 18, а днем от минус 9 до минус 7, по области до минус 12.

В субботу в Москве, как уточнил Вильфанд, еще будет антициклональная погода: без осадков и солнечно, но холодно. "Ветра нет, поэтому такая морозная, серьезная погода, но безветренная", - добавил он.

В воскресенье будет уже облачно, прогнозируется небольшой снег и гололедица.