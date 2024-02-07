Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Подмосковье уже выпало 12 см снега, осадки продлятся до часа ночи

В четверг водителей призывают пересесть на общественный транспорт

В Подмосковье уже выпало 12 см снега, осадки продлятся до часа ночи
Фото: Telegram-канал Воробьёв LIVE

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снегопад продлится в Московской области до часа ночи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в среду.

"Циклон "Ольга" уже принес 12 см снега, по прогнозам синоптиков осадки будут идти примерно до часа ночи", - написал глава региона в своем телеграм-канале. "Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Для расчистки дворов и улиц мы привлекли более 16,5 тыс. дворников и 1,9 тыс. единиц техники. Дополнительно задействованы ресурсы "Мосэнерго" и "Мособлгаза" - это еще 728 человек и 39 единиц техники", - сообщил он.

Губернатор добавил, что муниципальные и региональные дороги расчищают более 2,3 тыс. рабочих и около 1,5 тыс. единиц техники. Очищено 18 тысяч км дорог.

"Прошу пешеходов и водителей быть особенно внимательными на дорогах. По возможности, завтра лучше пересесть на общественный транспорт", - написал Воробьев.

Ранее в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в столице уже выпало более 10 см снега, до пяти часов утра четверга ожидается такое же или большее количество осадков, для уборки привлечены дополнительные силы и средства.

Андрей Воробьев Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило еще о пяти сбитых над Белгородской областью снарядах

Что произошло за день: среда, 7 февраля

Снижение цен на яйца с 30 января по 5 февраля замедлилось до 0,7%

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%

Минобороны РФ сообщило о перехвате семи снарядов РСЗО над Белгородской областью

Минтруд сообщил о росте числа занятых в РФ на 1,6 млн человек за 2023 год

Минтруд сообщил о росте числа занятых в РФ на 1,6 млн человек за 2023 год

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Движение по трассе "Дон" в сторону Москвы перекрыто из-за массового ДТП

В Подмосковье на трассе "Дон" столкнулись почти 30 автомобилей

Суд попросили признать экстремистским движение в поддержку Фургала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });