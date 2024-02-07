В Подмосковье уже выпало 12 см снега, осадки продлятся до часа ночи

В четверг водителей призывают пересесть на общественный транспорт

Фото: Telegram-канал Воробьёв LIVE

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снегопад продлится в Московской области до часа ночи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в среду.

"Циклон "Ольга" уже принес 12 см снега, по прогнозам синоптиков осадки будут идти примерно до часа ночи", - написал глава региона в своем телеграм-канале. "Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Для расчистки дворов и улиц мы привлекли более 16,5 тыс. дворников и 1,9 тыс. единиц техники. Дополнительно задействованы ресурсы "Мосэнерго" и "Мособлгаза" - это еще 728 человек и 39 единиц техники", - сообщил он.

Губернатор добавил, что муниципальные и региональные дороги расчищают более 2,3 тыс. рабочих и около 1,5 тыс. единиц техники. Очищено 18 тысяч км дорог.

"Прошу пешеходов и водителей быть особенно внимательными на дорогах. По возможности, завтра лучше пересесть на общественный транспорт", - написал Воробьев.

Ранее в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в столице уже выпало более 10 см снега, до пяти часов утра четверга ожидается такое же или большее количество осадков, для уборки привлечены дополнительные силы и средства.