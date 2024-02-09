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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В Москве в социальные гостиницы поселили 16 жильцов горевшего дома на Черняховского

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Москве 16 жильцов горевшего ночью дома на улице Черняховского поселили в социальных гостиницах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты.

"14 из них перевезли в комфортное учреждение соцзащиты, где расселили в отдельные комнаты. В центре организована психологическая помощь, дежурство врачей, люди обеспечены питанием, водой, спальными принадлежностями и предметами первой необходимости. Два человека сейчас находятся в городской гостинице", - уточнили чиновники.

"Социальные работники и психологи все это время оказывали помощь всем жителям, которых эвакуировали из горящих домов. Обеспечили теплыми пледами, одеждой, водой, предлагали размещение в социальных гостиницах", - говорится в сообщении.

Людям помогают связаться с родственниками и сообщить им о местонахождении человека, оказывают содействие в получении социальной поддержки.

Ночью жильцов горевшего дома временно размещали в торговом центре.

Жилой дом на улице Черняховского загорелся в ночь на 9 февраля с крыши. Площадь возгорания составила 4000 квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек.

В городском управлении СКР основной версией пожара считают сбой в системе антиобледенительного обогрева крыши, признаков поджога следствие не выявило.

СКР Москва Дептруда и соцзащиты
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