Памфилова исключила ДЭГ за рубежом на выборах в марте из-за рисков

В России голосовать онлайн будут только те регионы, где этот формат уже опробован

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На президентских выборах в марте дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не будет применяться за рубежом, поскольку это рискованно и может полностью сорвать онлайн-голосование, сказала журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы, руководствуясь, в первую очередь, вопросами безопасности, очень взвешенно, тщательно, именно с учетом запасов прочности для безопасности, будем решать, какие регионы будут применять ДЭГ внутри страны и, конечно, никоим образом мы не будем применять его за рубежом, - сообщила она. - Это очень рискованно, и может сорвать ДЭГ полностью".

В России онлайн-голосование будет возможно только в тех регионах, где оно уже проходило; это будет не более 30 субъектов, добавила она.

"Дистанционное голосование будет, но только в тех регионах, в которых оно уже проходило. Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать и только оценим, как проходило голосование в регионах прежде, и на основании этого, на основании их заявок, будем принимать это решение, - сказала Памфилова. - В любом случае это будет не более 30 регионов, не более трети регионов".

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.