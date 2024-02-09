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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Число заявлений на голосование в марте по месту нахождения и онлайн превысило 2 млн

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские избиратели подали уже 2,075 миллиона заявлений о желании голосовать на президентских выборах дистанционно онлайн или по месту нахождения, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Из них 1,58 млн заявлений поданы об участии в дистанционном электронном голосовании, 495 тысяч - о голосовании по месту нахождения. Заявления принимают с полуночи 29 января и до 11 марта.

Дистанционное голосование в марте будет возможно в 29 регионах, подавать заявление надо в 28 из них, кроме Москвы.

Центризбирком Элла Памфилова ДЭГ
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