Число заявлений на голосование в марте по месту нахождения и онлайн превысило 2 млн

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские избиратели подали уже 2,075 миллиона заявлений о желании голосовать на президентских выборах дистанционно онлайн или по месту нахождения, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Из них 1,58 млн заявлений поданы об участии в дистанционном электронном голосовании, 495 тысяч - о голосовании по месту нахождения. Заявления принимают с полуночи 29 января и до 11 марта.

Дистанционное голосование в марте будет возможно в 29 регионах, подавать заявление надо в 28 из них, кроме Москвы.