Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Февраль ожидается теплее нормы для почти половины территории России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В феврале почти во всей России температура будет около и выше нормы, на 45% территории страныона будет выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Исключение - только самый восток страны - Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края. Там не холодная погода, там температура около нормы, но на отрицательном фоне (ниже нормы - ИФ)", - сказал он.

По прогнозу, теплее нормы будет в Архангельской области и Коми, на всей территории Приволжского федерального округа, Урала и Сибири, "и даже в западной части Якутии".

Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что на большей части страны в феврале количество осадков будет близкое к норме. Однако на всем севере европейской части России, севере Урала, севере западной и центральной Сибири будет избыток осадков. Дефицит осадков прогнозируется только в Забайкалье, на севере Якутии, Чукотки и в Магаданской области.

Гидрометцентр Камчатка Роман Вильфанд Чукотка Архангельская область Коми
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выпуск легковых автомобилей и грузовиков в России в 2023 году вырос на 19%

Россия в январе снизила экспорт бензина на 37% к 2023 году, дизтоплива - на 23%

Военная операция на Украине

В Севастополе обломки сбитой ракеты упали в частном секторе

ЦБ, Минфин и РКН смогут подтверждать соответствие компаний требованиям к ЭЗО

Пять человек сдали в ЦИК подписи для регистрации кандидатами в президенты РФ

Пять человек сдали в ЦИК подписи для регистрации кандидатами в президенты РФ
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Ил-76 был сбит системой Patriot

Военная операция на Украине

Путин сообщил, что российские военные контролируют часть Авдеевки в ДНР

Бюджет получил от windfall tax 318,8 млрд руб., около 1% из них - по ставке 10%

Бюджет получил от windfall tax 318,8 млрд руб., около 1% из них - по ставке 10%

Владимир Рыжков досрочно сложил полномочия депутата Мосгордумы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 195 на 195

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });