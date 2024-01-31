Февраль ожидается теплее нормы для почти половины территории России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В феврале почти во всей России температура будет около и выше нормы, на 45% территории страныона будет выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Исключение - только самый восток страны - Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края. Там не холодная погода, там температура около нормы, но на отрицательном фоне (ниже нормы - ИФ)", - сказал он.

По прогнозу, теплее нормы будет в Архангельской области и Коми, на всей территории Приволжского федерального округа, Урала и Сибири, "и даже в западной части Якутии".

Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что на большей части страны в феврале количество осадков будет близкое к норме. Однако на всем севере европейской части России, севере Урала, севере западной и центральной Сибири будет избыток осадков. Дефицит осадков прогнозируется только в Забайкалье, на севере Якутии, Чукотки и в Магаданской области.