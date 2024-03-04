В Москву и Подмосковье на этой неделе вернутся морозы

Вильфанд посоветовал всем раз и навсегда себе сказать, что март - зимний месяц

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе в ближайшие дни ожидается заметное похолодание, температура будет опускаться до январских значений и приближаться ночью к минус 18 градусам, но 8 марта вновь начнется потепление, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в начале марта сыграла с многими жителями Центрального федерального округа, в том числе и с москвичами, первоапрельскую шутку. Температура в Москве и в целом в ЦФО была выше нормы на 5-6 градусов и соответствовала первоапрельским значениям. И всем показалось, что весна пришла. Но это шутка, да и только, нужно один раз и навсегда сказать себе, что март - это зимний месяц и тогда очарование весеннее не будет быстро таять. Наступает заметное понижение температуры", - сказал он.

Заметное понижение температуры связано с тем, что в центральном регионе "будет хорошо выраженное взаимодействие двух антициклонов - одни антициклон к юго-востоку от Москвы, второй - на северо-западе".

В ночь на вторник в Москве уже будет "настоящая январская ночная температура", она опустится до минус 10 - минус 8 градусов, по области до минус 13. Днем во вторник температура повысится, "но она уже не будет такой высокой, как в первые дни марта", что связано с поступлением в столичный регион полярного воздуха, поэтому температура будет от ноля до плюс 2 градусов, по области до отрицательных значений.

В среду 6 марта ночью минус 9 - минус 7, по области до минус 12, "а местами до минус 15 градусов". "Днем уже отрицательная температура - минус 3 - минус 1, по области до минус 6. Наступает такая температура, которая соответствует началу февраля", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

"7 марта очень хорошая январская погода - в Москве ночью минус 15 - минус 10, по области до минус 18 градусов. Днем тоже без осадков, минус 3 - минус 1", - отметил он, уточнив, что такая температура будет на 4-5 градусов ниже нормы.

8 марта уже начнется постепенное повышение температуры: "влияние антициклона начнет уменьшаться, давление начнет падать, уже будет облачная погода с прояснениями и небольшой снег, и 9 марта тоже небольшой снег".

8 марта ночью будет около минус 10 градусов, а днем температурный фон будет около ноля - от минус 3 до плюс 2 градусов. Такая температура будет на 2-2,5 градуса ниже многолетних значений.

"В последующем антициклон прекратит свое действие, но все равно воздушные массы будут перемещаться с севера. Поэтому температуры ночные еще низкие", - отметил Вильфанд.