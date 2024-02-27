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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

На территории Московского ипподрома разобрали устаревшие строения

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На территории Московского ипподрома, который реставрируют с августа, завершили демонтаж устаревших строений, строительство новых объектов там начнется летом, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На сегодня мы освободили территорию Московского центрального ипподрома от морально и физически устаревших строений. Площадка готова к старту активных работ по возведению новых зданий, которые планируется начать летом", - сказал он.

Сейчас идут проектные работы по конному двору и конному стадиону.

"Разработаны несколько вариантов моделей дорожек и зоны благоустройства. Также подготовлен эскиз генерального плана комплекса с учетом оптимального расположения сетей, тоннелей, внутреннего пространства, размещения складов, утилизации отходов жизнедеятельности и логистики", - добавил Загрутдинов.

Кроме того, проходит исследование состояния исторического здания ипподрома. "Центральное здание будет бережно отреставрировано, восстановлено и приспособлено к современному использованию", - подчеркнул он.

Рафик Загрутдинов Московский ипподром Москва
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