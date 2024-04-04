Собянин пообещал завершить реконструкцию Московского ипподрома в 2026 году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты планируют завершить комплексную реконструкцию Московского центрального ипподрома в 2026 году, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Московскому центральному ипподрому исполняется 190 лет. Старейший ипподром страны. Но, конечно, инфраструктура морально и физически устарела. По сути дела, мы видим разрушающиеся здания и непригодный стадион для конных соревнований. Президентом принято решение возродить центральный ипподром нашей страны. И вместе с Министерством сельского хозяйства мы приступаем к работе. (...) Планируем завершить все основные работы в 2026 году так, чтобы как можно быстрее запустить сюда любителей конных соревнований, и чтобы они снова вернулись в свой родной дом", - сказал мэр.

Речь идет о полной реставрации главного здания, спортивной зоны, строительстве конюшен для тысячи спортивных лошадей. Также будет выполнено благоустройство как на самом стадионе, так и вокруг него.

"Это будет мирового уровня ипподром, отвечающий самым современным стандартам. (...) Ну и, конечно, спасибо вам огромное за поддержку со стороны Министерства сельского хозяйства, за хозяйственное содействие", - добавил Собянин.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поблагодарил Собянина за совместную работу.

Он назвал Московский ипподром крупнейшим и старейшим в Европе и напомнил, что это первая в мире площадка для проведеняи рысистых бегов. Сейчас, по его словам, это "важнейший объект для развития отечественного коневодства", а его реконструкция "даст очередной толчок к развитию конного спорта в Российской Федерации", передает пресс-служба Минсельхоза.

"Безусловно, его реконструкция откроет новые возможности. Мы сможем адаптировать ипподром

к современным условиям, оснастить его лучшими техническими решениями, создать порядка тысячи ста денников, проводить скачки и бега даже мирового масштаба. Рассчитываем, что ипподром в обновленном виде мы все с вами сможем увидеть уже в 2025 году", - сказал министр.

Он добавил, что Минсельхоз одновременно занимается обновлением инфраструктуры и других региональных ипподромов ради популяризации конного спорта. Призовой фонд, по словам Патрушева, в 2024 году должен удвоиться и достичь двухсот миллионов рублей.

В пресс-службе мэрии уточнили, что будет восстановлен исторический облик памятника архитектуры - Главного здания Московского ипподрома площадью 17 тыс. кв. м. Специалисты отреставрируют кровлю, фасады, пол, расписные потолки, лепнину и другие элементы интерьеров. Благодаря реставрации вместимость основной зрительской трибуны Главного здания увеличится почти в 2 раза - до 2 165 человек. Для любителей делать ставки откроют четыре зала тотализатора на 280 человек - ранее было два зала на 100 человек. Будет сохранен исторический ресторан на 150 мест. А музей конного спорта расширится в шесть раз - здесь планируется разместить три постоянные экспозиции.