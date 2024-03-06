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Собянина попросили пустить туристические автобусы на выделенные полосы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе попросила мэра Москвы Сергея Собянина разрешить туристическим автобусам ездить по выделенным полосам, чтобы облегчить работу с группами.

"Нам не хватает малость: разрешить туристическим автобусам ездить по выделенным полосам. Так туристы смогут оперативнее добираться в прекраснейшие уголки Москвы", - сказала она, выступая на церемонии награждения удостоенных звания "Почетный работник туризма города Москвы".

Сейчас ездить по выделенным полосам в городе могут только общественный транспорт и такси.

Майя Ломидзе Сергей Собянин Москва АТОР
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