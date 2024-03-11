Новое поколение поездов "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Новое поколение поездов "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро, через два года выйдет поезд "Москва-2026", сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва является безусловным лидером по обновлению подвижного состава вообще в пассажирском транспорте, а в частности, в метрополитене. С 2010 года средний возраст поездов метрополитена уменьшился в два раза – с 24 лет до 12. Мало того, это не просто новые поезда, это поезда новых серий, новых поколений. Мы начинали с номерного вагона, который здесь стоит, потом запустили новые, современные, мирового уровня поезда "Москва-2020". Сегодня запускаем поезд "Москва-2024", через два года выйдет "Москва-2026". Замоскворецкая линия за три года будет обновлена на 100% поездами "Москва-2024" и "Москва-2026", - сказал Собянин в понедельник.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, по сравнению с предыдущей серией "Москва-2020", маска поезда "Москва-2024" стала более прямоугольной, увеличился угол наклона, что улучшило аэродинамику, изменились форма и расположение световых элементов.

Кроме того, максимальная вместимость поезда "Москва-2024" увеличилась на 10% по сравнению с "номерными" вагонами. При этом, двери стали шире на 32%, что ускоряет посадку и высадку пассажиров. Впервые в поездах на Замоскворецкой линии появилась возможность сквозного прохода от первого до последнего вагона – пассажиры смогут быстрее подходить к нужному выходу и тем самым экономить время в пути.