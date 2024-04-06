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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Порядка 200 трамвайных вагонов последнего поколения закупят к 2030 году в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Для столичного трамвайного парка к 2030 году планируется закупить 200 вагонов последнего поколения, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Парк обновлен уже на 95%. К 2030 году планируем закупить 200 вагонов последнего поколения, в столице будут ходить только полностью низкопольные трамваи. Продолжаем модернизацию путей, обособляем их от автомобильных дорог, также оборудуем остановки с приподнятыми платформами", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что с 2017 года в город поставили более 500 современных трамваев - все они произведены в России. Он также сообщил, что в будни на трамваях совершают в среднем больше 600 тыс. поездок.

6 апреля столичный трамвай отмечает 125-летия с момента запуска. "В честь юбилея сегодня на Лесной улице парадной колонной проедут трамваи разных поколений, а на площади Тверская Застава пройдет выставка исторических вагонов и автомобилей", - написал Собянин.

Москва Сергей Собянин
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