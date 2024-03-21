Посол США в Москве посетила в СИЗО американского журналиста Гершковича

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Линн Трейси посетила в четверг в СИЗО "Лефортово" журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщила американская дипмиссия в Москве в своем телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что это произошло за неделю до того, как исполнится год с момента задержания Гершковича властями РФ, которое характеризуется посольством как "неправомерное".

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным". Защита Гершковича сообщила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным.

26 января этого года Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Гершковича до 30 марта.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале заявил, что Гершкович может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу их российским коллегам в определенных вопросах.

"Не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине", - сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога по этой проблеме. "Мы готовы ее решать, но там есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться", - сказал Путин.