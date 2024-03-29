Байден обещает продолжать усилия для освобождения Гершковича

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в годовщину задержания в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича пообещал продолжать работать над его возвращением в США. Заявление президента опубликовано на сайте Белого дома.

"Как я сказал родителям Эвана, я, как и он, не теряю надежды. Мы продолжим работать каждый день, чтобы обеспечить его освобождение", - заверил Байден и добавил, что США видят со стороны России "попытки использовать американцев как разменную монету".

Байден подчеркнул, что помнит и о других гражданах США, которых он обещал вернуть на родину, в частности, о Поле Уилане.

29 марта 2023 года ФСБ сообщила, что Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Ему вменяют шпионаж- сбор информации об оборонном предприятии по заданию американской стороны. С тех пор он находится под стражей.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Вину он не признает.