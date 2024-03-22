Власти Москвы согласовали 67 новых граффити в 2023 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Москве в 2023 году появилось 67 согласованных граффити, всего их в городе почти 900, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков. Новые граффити украсили стены арт-пространства "Винзавод", трансформаторные подстанции и другие городские объекты.

Так, на трансформаторной подстанции на Ленинградском проспекте появилось граффити с изображением пеликана - символа милосердия, самопожертвования и родительской любви, на строении 21а на Южнобутовской улице нарисовали граффити на тему математики, здание на 3-ей Парковой улицы художники превратили в библиотеку.

Бирюков сообщил, что изображения, которые размещают на фасадах зданий и трансформаторных подстанциях, должны соответствовать определенной тематике, запрещена реклама, пропаганда нездорового образа жизни, сцены насилия.

"Самовольно наносить граффити строго запрещено, они будут незамедлительно удалены", - предупредил он.

Для размещения граффити необходимо получить согласие собственников здания и техническое заключение о состоянии стены, затем подать заявление в департамент ЖКХ Москвы, приложив проект рисунка и рендер; при принятии положительного решения проект выносится на межведомственную комиссию по вопросам нанесения изображений в Москве.