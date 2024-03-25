В Москве коммунальную технику перевели на летний режим

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы перевел дорожно-уборочную технику на летний режим работы в связи с установлением положительной среднесуточной температуры воздуха, сообщил журналистам заммэра города Петр Бирюков.

"Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование", - сказал он.

С марта по ноябрь в столице будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысячи средств малой механизации. Заммэра напомнил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год, благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.