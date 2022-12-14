В Москве введут штрафы за незаконные граффити в размере от 3 до 300 тысяч рублей

Штрафовать будут и за отказ удалять такие изображения

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордума одобрила введение административных штрафов за нанесение несогласованных граффити на городские объекты, сообщил спикер думы Алексей Шапошников.

Одобренные поправки вводят административную ответственность как за нанесение таких изображений с нарушением закона, так и за невыполнение работ по удалению таких изображений.

Проект закона предусматривает передачу Объединению административно-технических инспекций города Москвы полномочий административных комиссий префектур и управ города Москвы по рассмотрению некоторых дел в части несанкционированного размещения информации на объектах города.

Также предусматривается, что если изображение нанесено на объект культурного наследия, то рассматривать дело нарушении и выписывать протокол сможет орган, уполномоченный в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Штрафы за незаконные граффити для граждан составят от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Штрафы за невыполнение работ по удалению несогласованных рисунков для граждан составят от 500 до 2500 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 7500 рублей, для юридических лиц - от 7,5 тысячи до 15 тысяч рублей.

Если несогласованное изображение появилось на многоквартирном доме, обязанность по удалению возлагается на лицо, управляющее многоквартирным домом.