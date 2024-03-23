Работы по разбору завалов в Crocus City Hall будут идти круглосуточно

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Инженерные работы в Crocus City Hall будут идти круглосуточно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу.

"Сегодня в 6:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события (...). Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая. Будут вестись круглосуточно инженерные работы, их цель - убрать обвалившуюся кровлю, все средства (...) уже на площадке", - сказал он журналистам.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел вечером в пятницу, когда несколько человек с оружием отрыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник". После этого в здании произошел пожар. По данным СКР, число жертв теракта в Crocus City Hall на данный момент достигло 115 человек.