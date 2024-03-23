Патриарх Кирилл поручил повысить безопасность в храмах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл благословил совершить во всех московских храмах молитвы о погибших и пострадавших в Crocus City Hall и повысить безопасность прихожан.

Во всех храмах столицы в воскресенье будут вознесены особые прошения о здравии "всех в террористическом акте в Красногорске пострадавших", а также за упокой "безвинно убиенных". Об этом говорится в циркулярном письме митрополита Григория, первого викария патриарха, распространенном пресс-службой Русской церкви.

Кроме того, патриарх призвал духовенство Московской епархии оказывать особое пастырское внимание пострадавшим и родственникам погибших в теракте. "При обращении в храмы и монастыри с просьбой об отпевании погибших в террористическом акте надлежит совершать таковые безвомездно", - отмечено в письме.

Патриарх Кирилл обязал духовенство обеспечить повышенный уровень безопасности храмов и приходских строений, особенно в дни проведения праздничных богослужений с участием большого количества верующих.