Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:02

Патриарх Кирилл поручил повысить безопасность в храмах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл благословил совершить во всех московских храмах молитвы о погибших и пострадавших в Crocus City Hall и повысить безопасность прихожан.

Во всех храмах столицы в воскресенье будут вознесены особые прошения о здравии "всех в террористическом акте в Красногорске пострадавших", а также за упокой "безвинно убиенных". Об этом говорится в циркулярном письме митрополита Григория, первого викария патриарха, распространенном пресс-службой Русской церкви.

Кроме того, патриарх призвал духовенство Московской епархии оказывать особое пастырское внимание пострадавшим и родственникам погибших в теракте. "При обращении в храмы и монастыри с просьбой об отпевании погибших в террористическом акте надлежит совершать таковые безвомездно", - отмечено в письме.

Патриарх Кирилл обязал духовенство обеспечить повышенный уровень безопасности храмов и приходских строений, особенно в дни проведения праздничных богослужений с участием большого количества верующих.

Последствия теракта в Crocus City Hall

11
Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Патриарх Кирилл Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Работы по разбору завалов в Crocus City Hall будут идти круглосуточно

Нападение на Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall
Нападение на Crocus City Hall

СКР приступил к допросу задержанных по подозрению в совершении теракта в Подмосковье

Москва и область выплатят пострадавшим в Красногорске от 500 тыс. до 3 млн руб.

Нападение на Crocus City Hall

В стационары Москвы поступили 88 пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

СКР сообщил о 93 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В списке Минздрава Подмосковья 37 погибших при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Патрушев заявил, что виновные в теракте в Подмосковье не останутся безнаказанными

Нападение на Crocus City Hall

Бортников сообщил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в осуществлении теракта

МИД Таджикистана назвал фейком сообщения о причастности своих граждан к теракту в Подмосковье