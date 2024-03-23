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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:01

Основной этап поисковой операции в Crocus планируют завершить 24 марта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Основной этап работ по разбору завалов в Crocus City Hall планируют завершить в воскресенье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Круглосуточно ведутся работы, и сегодня в 23 часа мы сделаем технологический проем с западной стороны для того, чтобы в течение следующих 12-14 часов максимально облегчить доступ к концертному залу. Дело в том, что большая часть из большого количества обрушений до сих пор не разобрана. Мы понимаем, что под завалами могут находиться погибшие, тела. Для этого нам нужно это мероприятие провести в течение ночи и, соответственно, завтрашний день должен быть, по сути, финальным. Практически будет завершена поисковая операция", - сказал он.

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Воробьев добавил, что она может продлиться еще какое-то время, но "основная масса, мы видим, что силы и средства позволяют нам уже внести полную ясность".

Ранее губернатор Московской области Воробьев сообщил, что предварительно установлены личности 50 погибших в результате теракта в Crocus City Hall.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Crocus City Hall Подмосковье Андрей Воробьев
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