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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:32

В Центроспасе сообщили о ручном разборе завалов в Crocus City Hall

В Центроспасе сообщили о ручном разборе завалов в Crocus City Hall
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спасатели вручную разбирают завалы внутри сгоревшего здания концертного зала Crocus City Hall в Красногорске из-за невозможности использовать технику, заявил в субботу начальник поисково-спасательного подразделения отряда Центроспас по Москве Андрей Туманов.

"Завал сложный, практически весь состоит из хаотично разбросанного металла. Резать приходится все практически вручную. Никакая тяжелая техника на месте работать не может", - сказал он на видеозаписи, опубликованной МЧС России.

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Туманов пояснил, что стрелы кранов не хватает, чтобы поднимать металл с территории. "Поэтому разбор проводим полностью вручную. И будем проводить его до полного завершения", - отметил представитель Центроспаса.

Вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. Локализовать возгорание пожарным удалось на площади 12,9 тыс. кв. метров в 0:50 по московскому времени 23 марта.

В результате теракта, по последним данным, погибли 133 человека. 24 марта объявлено в РФ днем общенационального траура.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МЧС РФ Центроспас Андрей Туманов Crocus City Hall
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