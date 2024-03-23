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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:08

Воробьев заявил, что понадобится еще несколько суток на разбор завалов в Crocus

Воробьев заявил, что понадобится еще несколько суток на разбор завалов в Crocus
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Еще несколько суток понадобится спасателям, чтобы полностью разобрать завалы на месте теракта в Crocus City Hall, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы. Сейчас есть сложность - затруднен доступ к стене, которую необходимо снести. В ближайшее время подъедет специальная малая техника, которая поможет очистить доступ и обеспечит спасателям проход. Это поможет продолжить поисковую операцию", - написал он в своем телеграм-канале.

МоскваОсновной этап поисковой операции в Crocus планируют завершить 24 мартаЧитать подробнее

Глава региона отметил, что специалисты МЧС России - 104 человека и 19 единиц техники - продолжают разбирать завалы в концертном зале и тушить оставшиеся очаги пожара.

"Спасибо каждому, кто сейчас вместе с нами. Спасибо тем, кто стоит в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, спасибо нашим медикам и спасателям", - добавил губернатор.

Ранее он сообщил журналистам, что основной этап будет завершен в воскресенье, 24 марта.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Подмосковье Андрей Воробьев
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