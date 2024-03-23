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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:22

Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в Crocus City Hall

Поисковая операция продолжается

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спасательная операция на месте теракта в "Крокус Сити Холле" завершена", но поисковая еще продолжается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что за сегодняшний день "спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала".

Воробьев напомнил, что за сутки из-под завалов достали 133 тела погибших, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших.

"Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек", - добавил он.

Также Воробьев сообщил, что "ночью приступим к созданию проема с западной стороны Крокуса, это позволит облегчить доступ к концертному залу".

Вечером 22 марта в подмосковный "Крокус Сити Холл" перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall Андрей Воробьев
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