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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:26

В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В столичных больницах на лечении находятся 60 пострадавших при теракте в Crocus City Hall; всего в московские медучреждения поступили 94 человека, 34 уже выписаны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян", - написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

По словам мэра, почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в Crocus City Hall. 44 бригады скорых и три медицинских вертолета были направлены на место трагедии. Больше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер, усилившие работающие смены в больницах, участвовали в спасении пострадавших.

Собянин также сообщил, что больше 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь. 110 социальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает в столицу из других регионов страны.

Мэр отметил, что помощь - пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим - оказал столичный бизнес. Свыше 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Больше 20 млн рублей сами москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы.

"Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой", - добавил Собянин.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 27 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Сергей Собянин Москва Crocus City Hall
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